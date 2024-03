Primavera in anticipo con il febbraio più caldo di sempre: cosa succede nel mondo, le anomalie dal Giappone al Messico

Il dibattito intorno alla crisi climatica e a come affrontarla si fa progressivamente più "caldo" e le conseguenze del riscaldamento globale sono sempre più spesso sotto gli occhi di tutti, anche di coloro che per molto tempo hanno negato e preferito nascondere la testa sotto la sabbia anziché affrontare una realtà che può far paura.

Continui aggiornamenti ci mettono in guardia sul progressivo innalzamento della temperatura media globale e il mese appena trascorso sembra essere in linea con il recente trend: secondo quanto riporta Reuters, infatti, si tratterebbe di un febbraio da record, il più caldo di sempre e il nono mese consecutivo a vincere questo triste titolo.

Per gli amanti degli alberi in fiore e delle temperature miti, comunque, una "bella" notizia: la primavera arriva in anticipo.