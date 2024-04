Ginevra, record di nonni e bisnonni per la neonata di quinta generazione: ha anche la trisavola

La città di Roma, tra le antiche mura e gli storici vicoli ci regala una storia familiare meravigliosa. Lo scorso 7 aprile 2024, una meravigliosa emozione ha scosso l'ospedale Casilino: è stato il momento in cui la piccola Ginevra ha fatto il suo ingresso nel nostro mondo, portando con sé una scia di felicità contagiosa e un record familiare senza precedenti. Questa, infatti, non è stata semplicemente una nascita, ma il culmine di una storia familiare straordinaria che abbraccia cinque generazioni, tutte riunite per celebrare l'arrivo di questa piccola meraviglia.



La famiglia allargata

Insieme ai genitori, che hanno accolto la loro bambina con l’amore indescrivibile che solo una mamma e un papà possono dare, c'è un caleidoscopio di nonni, ciascuno dei quali portatore di una parte preziosa di quel legame che unisce il passato al presente e al futuro. Ginevra ha infatti tutti e quattro i nonni, quattro bisnonni e addirittura una trisavola! Per un totale di nove! Andiamo a scoprire la sua storia!

