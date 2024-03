«Il preside ha preso lo smartphone di mio figlio a scuola, lo ha messo davanti alla faccia del piccolo per sbloccarlo e ha aperto la galleria»

Quando i genitori portano i figli a scuola affidano al personale dell'istituto la loro sicurezza. Si tratta di un passaggio di staffetta che per tanti rimane difficile, motivo per cui è necessario garantire la presenza di insegnanti e dirigenti non solo professionali ma anche provvisti di una sensibilità tale da affrontare qualsiasi problema possa presentarsi pensando prima di tutto al benessere degli studenti.

A volte, però, può risultare complicato capire quale sia la decisione migliore e si tende a perdere di vista i limiti da non superare. Una mamma, infatti, ha denunciato sui social una vicenda di cui è stato protagonista suo figlio: nel tentativo di trovare un video, il preside della scuola ha preso da parte il bambino e ha posto lo schermo del suo smartphone davanti al suo volto per sbloccarlo e avere accesso ai contenuti.

La risposta degli utenti al racconto è stata chiara e pressoché unanime.