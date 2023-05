Precompilata 730, si può modificare (e inviare) da oggi: tutte le istruzioni e quando arrivano i rimborsi

A partire da oggi, giovedì 11 maggio, è possibile accettare o modificare il modello 730 precompilato, prima dell'invio definitivo: dallo scorso 2 maggio si poteva solo visualizzare, mentre ora si possono fare le opportune modifiche, verificando che ci siano tutti gli oneri detraibili e verificando di avere tutti i documenti necessari. Per la consegna definitiva ci sarà tempo fino a fine settembre (tramite Caf) o 2 ottobre (per via telematica).

