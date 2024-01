Pensionato si trasferisce in Thailandia: «Qui tutto è più economico e la gente rispetta gli anziani»

Jeffrey Ogden, un viaggiatore instancabile che ha sempre frequentato persone di diverse nazionalità, al compimento dei 73 anni, due anni fa, mentre risiedeva in Spagna, ha cominciato a pensare: «Devo andarmene e godermi la pensione». Il protagonista è un inglese 75enne, in pace con se stesso e con il mondo, che ha raccontato il suo sogno, ora avveratosi, a Business Insider.

Sempre più spesso giovani e anziani, decidono di abbandonare i comfort e la vita a cui sono stati sempre abituati, per vivere una nuova avventura dall'altra parte del mondo. Chi è più "piccolo" cerca un lavoro da remoto, che gli permetta di muoversi da un posto all'altro senza pensare a quanti giorni di ferie ha accumulato. I più grandi, invece, vogliono mettersi alle spalle quella vita lavorativa che li ha logorati, per godersi il resto degli anni tra cocktail e belle spiagge in luoghi paradisiaci.