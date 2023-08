Daniel Sancho, arrestato lo chef spagnolo figlio dell'attore Rodolfo: «Ha ucciso un medico e lo ha fatto a pezzi»

di Redazione web

Uno chef spagnolo di 29 anni, Daniel Sancho, figlio del noto attore Rodolfo Sancho, è stato arrestato in Thailandia con l'accusa di aver ucciso un medico colombiano di 44 anni, Edwin Arrieta Arteaga, suo amico, facendone poi a pezzi il corpo. Il caso terrificante ha fatto il giro della stampa spagnola nelle ultime ore, lasciando molti di stucco.

Lui si difende: «Ero suo ostaggio»

L'omicidio sarebbe avvenuto mercoledì 2 agosto. In dichiarazioni all'agenzia di stampa Efe, dopo l'arresto avvenuto sull'isola di Koh Phangan, lo stesso Daniel Sancho ha confessato il crimine: «Sono colpevole, ma io ero ostaggio di Edwin», ha detto. Sancho è stato messo a disposizione della giustizia thailandese: ipoteticamente rischia addirittura la pena di morte, anche se, secondo diversi media, è più probabile che venga condannato all'ergastolo o comunque a una lunga pena di carcere.

In un comunicato, il padre Rodolfo Sancho, 48enne attore noto in particolare per partecipazioni in serie tv, ha chiesto «massimo rispetto» per suo figlio e per la loro famiglia.

