Paolo Bonolis: «Dopo tanto tempo torno in Rai, per 'na cosetta su Rai3; vabbè...». Galeotta la diretta da Pesaro capitale italiana della cultura

Paolo Bonolis: «Dopo tanto tempo, torno in Rai, per 'na cosetta su Rai3; vabbè...». Il conduttore televisivo, volto storico di Mediaset, lo ha affermato stamani, con un sorriso, dal palco della Vitrifrigo Arena, il palasport pesarese, durante le prove per la cerimonia inaugurale di Pesaro capitale italiana della Cultura 2024, nell'attesa dell'inaugurazione con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intrattenendo il pubblico prima del taglio del nastro ufficiale.

Il riferimento di Paolo Bonolis sul suo breve 'ritorno in Rai' è relativo alla diretta tv su Rai3, da lui condotta oggi, per la cerimonia inaugurale di Pesaro capitale italiana della Cultura.