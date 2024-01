Ospedali, apparecchi vecchi e non idonei: gli italiani «aspetteranno fino al 2026 per Tac e risonanze magnetiche moderne»

Quasi 37mila apparecchiature di diagnostica per immagini presenti negli ospedali pubblici e privati italiani non sono più in linea con lo stato dell'arte della tecnologia esistente. È il dato che emerge dall'Osservatorio parco installato di Confindustria dispositivi medici che fa emergere una situazione piuttosto omogena sul territorio nazionale.

L'allarme

I dati più recenti sono stati pubblicati in un'indagine a febbraio scorso, realizzata in collaborazione con la Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica e con l'Associazione Italiana Ingegneri Clinici.