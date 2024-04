Consorzio Olio di Roma Igp: arriva l'avatar Olivo Romano

di Redazione web

Il Consorzio Olio di Roma Igp presenterà il suo avatar alla manifestazione fieristica “SOL – International Olive Oil Trade Show”, Salone dell’olio vergine ed extra vergine d’oliva che si svolgerà a Verona dal 14 al 17 aprile 2024. Si tratta di un innovativo assistente virtuale intelligente dedicato all'Olio di Roma IGP. Olivio Romano è un'applicazione all'avanguardia dell'intelligenza artificiale alla filiera olivicola, progettato per migliorare l'esperienza dei visitatori della fiera e diffondere la conoscenza di questo straordinario prodotto. Grazie all'utilizzo di sofisticate tecnologie di AI, Olivio Romano è in grado di comprendere le domande dei visitatori e fornire risposte personalizzate in tempo reale in tutte le lingue del mondo. Che si tratti di curiosità sulle varietà di olive utilizzate, sui metodi di produzione tradizionali, sugli abbinamenti gastronomici o sui benefici per la salute, Olivio Romano è un vero esperto di olio, e dell'Olio di Roma IGP. Ma le sorprese non finiscono qui! Interagendo con Olivio Romano, i visitatori potranno anche: scoprire aneddoti e storie affascinanti legate alla storia millenaria dell'olivicoltura romana, ricevere consigli su come degustare l'olio per apprezzarne al meglio i profumi e i sapori. "Olivio Romano non è solo un assistente virtuale, ma un vero ambasciatore dell'Olio di Roma IGP" ha dichiarato David Granieri, Presidente del Consorzio di Tutela dell'OLIO DI ROMA IGP. "Grazie all'intelligenza artificiale, siamo in grado di offrire ai visitatori un'esperienza coinvolgente e su misura, facendoli immergere nella cultura, nella tradizione e nei sapori unici del nostro olio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 13:27

