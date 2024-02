«Multa di 1.000 euro dal padrone di casa perché non ho raccolto la ca**a del cane: hanno fatto il test del Dna per vedere a chi appartiene»

Quando si decide, dopo tanto pensare, di prendere un cane o un gatto, si dovrebbe essere consapevoli del fatto che non si tratta semplicemente di ricevere amore e compagnia, ma anche di assumersi la responsabilità di un altro essere vivente. Avere un animale domestico, quindi, vuol dire coccole, sintonia, divertimento, gioco ma anche acquistare il giusto cibo, occuparsi delle eventuali spese veterinarie, portarlo fuori quando ne ha bisogno e... raccogliere i bisogni che lascia in giro.

La decisione di prendere un animale, infatti, è personale e non è certo corretto far pesare le conseguenze sugli altri. Nel caso di una ragazza, Sav, lasciare i bisogni del proprio cane in giro è stato un errore estremamente costoso: il proprietario di casa le ha fatto recapitare una serie di multe che, in totale, arrivano a 1.050 euro.

Come ha fatto a sapere che si trattava proprio dei bisogni del suo cane? Il test del Dna.