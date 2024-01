Milly Carlucci, il nuovo programma ha già una giuria stellare: «Tutti ex concorrenti di Ballando». Ecco chi ci sarà

Milly Carlucci (69 anni) è tornata dalle vacanze di Natale trascorse sulla neve ed è più in forma che mai. Dopo i risultati sorprendendi dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, che ha visto trionfare Wanda Nara, la conduttrice si è rimessa immediatamente all'opera su un nuovo show che andrà in onda a partire dai prossimi mesi. Si tratta di un programma che prenderà il posto de "Il cantante Mascherato" e, per l'occasione, Milly avrebbe già scelto i tre giudici che sono molto conosciuti dai fan di Ballando.