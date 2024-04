È record. Sono oltre 8.500 i runner che domenica 7 aprile alle ore 8.30 in piazza del Duomo a Milano prenderanno il via della 22esima edizione della Wizz Air Milano Marathon, la competizione sportiva organizzata da RCS Sports & Events. A iscrizioni chiuse, si rileva che il 35 per cento dei runner è di nazionalità straniera: una percentuale importante, che sottolinea la vocazione internazionale della maratona meneghina e dei tanti eventi che la completano.