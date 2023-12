Mihajlovic, il figlio Miro un anno dopo la morte: «Da malato era un leone in gabbia, non voleva smettere di allenare»

Un anno senza Sinisa Mihajlovic. Il figlio Miroslav, in un'emozionante intervista, svela come il calcio sia diventato il suo rifugio, un luogo per staccare la mente e, allo stesso tempo, rimanere connesso al ricordo di suo padre.

Il sogno del giovane Miro è quello di seguire le orme professionali del papà. Vivere il calcio, ma senza giocarlo. Il 23enne, infatti, vuole fare l'allenatore, e lo sta cominciando a fare tra i ragazzini dell'Urbetevere, una piccola società calcistica capitolina.