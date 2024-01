«Sembro una persona totalmente diversa: sono bastati solo due cambiamenti (più uno)»: il prima e dopo è sorprendente

Emily Brogan, una giovane australiana residente a Londra, ha condiviso una sorprendente trasformazione su TikTok, svelando i due cambiamenti chiave che ha apportato al suo aspetto. In due immagini prima e dopo, Emily ha mostrato una differenza significativa, attribuendo la sua trasformazione all'esercizio fisico al filler labbra.

Il segreto

Ha anche tinto di biondo i suoi capelli castani come parte del restyling. Inizialmente, Emily, come scritto in un commento, si concentrava su fare lunghe camminate e sul deficit calorico per perdere peso. Successivamente ha cominciato a tonificare e mettere su massa muscolare facendo sollevamento pesi.