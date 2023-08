Matteo Politi, finto chirurgo (con la terza media) ricercato in tutto il mondo: truffe da migliaia di euro, come ci è riuscito

Avete presente il protagonista del film «Catch Me If You Can»? (in italiano conosciuto come «Prova a prendermi», ndr.). La realtà, molto spesso, supera la fantasia. Il protagonista di questa storia è Matteo Politi, di mestiere dottore, anzi, chirurgo, o almeno finge di esserlo, e per tale reato, ora è ricercato dalle forze dell'ordine di mezzo mondo.

La truffa del finto medico

Si spacciava per medico laureato, prendendo in «prestito» il nome del dottor Luigi Vincenzo Politi, nelle migliori università del mondo ma in realtà ha solo la licenza media. Ha preso in cura centinaia di persone senza aver nessuna competenza. Si considera uno specialista in cosmetic and aesthetic medicine. Pensate che il finto chirurgo ha operato per un anno in cinque cliniche d’élite a Bucarest, Romania. Ma i suoi crimini non finiscono qui.

"Fidanzata" con la star di Stranger Things, ma è una truffa: «Per lui ho lasciato mio marito e ho perso 10mila euro»