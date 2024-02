«Ho guidato 8 ore per arrivare in tempo al matrimonio della mia collega, ma dopo la messa sono stata cacciata. Sono tornata e mi sono vendicata»

Dalla sala ricevimenti per il rito nuziale con centinaia di invitati a un pub della Scozia con degli sconosciuti. È stata una giornata inaspettata per una donna del Regno Unito che, dopo otto ore alla guida, era convinta di godersi il matrimonio di una collega di lavoro, in Scozia. Nessun bouquet preso al volo, nessun brindisi fatto e soprattutto nessun piatto gourmet assaggiato.

La donna, che aveva affrontato un lungo viaggio solo per la sposa, è stata cacciata dal matrimonio dopo il rito religioso. Prima è andata in chiesa per assistere alla messa e all'unione della coppia, poi è stata costretta ad andar via e ad abbandonare la sala dove tutti gli invitati stavano prendendo posto per iniziare i festeggiamenti.

Perché? Il motivo è esilarante.