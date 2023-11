Picchia la moglie in strada nel paese dove Giulia è stata uccisa: un gruppo di ragazzi interviene e lo fa arrestare

Ennesima violenza contro le donne. L'episodio è avvenuto nello stesso Comune in cui Giulia Cecchettin è stata uccisa dall'ex fidanzato, Filippo Turetta, e per giunta nel giorno della ricorrenza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Tombelle di Vigonovo, un marito ha picchiato sua moglie in strada, ma è stato fermato dall'intervento di alcuni giovani che, fornendo poi la targa ai carabinieri, hanno permesso di rintracciare l'uomo, un 71enne, nella sua abitazione e di farlo arrestare.