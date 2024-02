Mara Venier nella bufera, Lilli Gruber la difende: «Lasciata sola con la patata bollente»

Mara Venier è ancora al centro delle polemiche dopo aver letto il comunicato Rai in chiusura del suo show Domenica In speciale Sanremo. In molti hanno accusato lei e il governo di aver censurato gli artisti, non difendendoli, ma estraniandosi dalle loro dichiarazioni. In particolare, si fa riferimento alle parole di Ghali che ha chiesto lo "stop al gemocidio" e il "cessate il fuoco", e a Dargen D'Amico che stava spiegando il tema della sua "Onda alta", ovvero l'immigrazione in Italia e l'apporto ecocomico degli immigrati sulle pensioni degli italiani. A Otto e Mezzo, su La7, Lili Gruber ha voluto prendere le difese della conduttrice. Andiamo a vedere cosa è successo.