Manovra, taglio Irpef per i redditi deboli. Su il deficit e Pil rivisto al ribasso, smart working prorogato. Tutte le misure

Costretto a rivedere i dati sulla crescita e ad aumentare il deficit per trovare i soldi da destinare alla legge di bilancio nella nota di aggiornamento al Def approvata dal Cdm, il governo assicura che in ogni caso sta lavorando ad una manovra che sarà «all'insegna della serietà e del buon senso». «Confermeremo interventi indispensabili per i redditi medio bassi ha assicurato il ministro dell'Economia Giorgetti come il taglio del cuneo fiscale, misure premiali per la natalità e risorse per il rinnovo del contratto del pubblico impiego». L'esecutivo sta lavorando anche ad «una prima rivisitazione delle aliquote Irpef». Si partirà dallo scaglione più basso, probabilmente portando l'aliquota del 23% a 28mila euro. «Manterremo gli impegni presi ha confermato anche la premier Meloni basta con gli sprechi del passato, tutte le risorse andranno ad aiutare le famiglie e i redditi bassi».