Smart working, da oggi stop al semplificato: le nuove (vecchie) regole. Chi ha la priorità negli accordi individuali

Fine dello smart working semplificato. Oggi, 1 aprile, è il giorno di scadenza delle procedure adottate nel periodo dell'emergenza Covid che hanno consentito ai lavoratori di poter svolgere le mansioni compatibili in modalità da remoto. Stop anche per chi ha continuato ad usufruirne anche dopo la più stretta emergenza, ovvero i lavoratori fragili e i genitori di figli under 14 impiegati nel settore privato.