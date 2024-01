Lavoro da remoto, senza stress: «Proporre assicurazioni al telefono, ma in un campo specifico». Il commento: fino a 100mila euro l'anno

La diffusione dello smartworking ha subìto un'impennata con l'avvento del Covid e sono molti i lavoratori che hanno realizzato quanto sia importante, per la propria felicità, avere la possibilità di esercitare la professione da casa, con tutte le comodità disponibili a un solo passo.

Per questo motivo sono sempre di più le persone in cerca di un impiego da remoto e una possibilità è quella di avere come principale "strumento" di lavoro il telefono, magari un ruolo nell'ambito dell'assistenza clienti o la vendita. Il campo è comunque particolarmente ampio e presenta diverse problematiche, ed è in questo contesto che si inserisce il consiglio di Melanie: vendere assicurazioni, ma solo di un certo tipo.