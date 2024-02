Smart working letale: origlia le call della moglie e guadagna 1,8 milioni. Ora rischia 5 anni di carcere

di Redazione web

Smart working fatale per il marito di una manager Bp: l'uomo è riuscito a guadagnare ben 1,8 milioni di dollari sfruttando le informazioni origliate durante le call della moglie, ma ora rischia grosso. È stato accusato di insider trading.

Le informazioni riservate

Tyler Loudon, residente a Houston e marito di una manager di British Petroleum (BP) specializzata in fusioni e acquisizioni, è al centro di uno scandalo finanziario per aver ascoltato illegalmente le conversazioni della moglie riguardanti l'acquisizione di TravelCenters of America da parte di BP, traducendo queste informazioni in un profitto personale di quasi 2 milioni di dollari.

L'insider trading

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Loudon di insider trading, sottolineando come abbia sfruttato le condizioni di lavoro da remoto e la fiducia della consorte per arricchirsi illecitamente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 07:51

