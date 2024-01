Lascia 3mila euro di mancia (dopo la cena da 13), ma ora li rivuole indietro: è battaglia legale. «Sono ancora sotto choc»

La cameriera Mariana Lambert è rimasta sbalordita quando ha ricevuto una mancia di 3mila euro per aver servito un cliente in un ristorante di Scranton, Pennsylvania, USA, per una cena di 13 euro. Il cliente, Eric Smith, le ha detto di aver lasciato l'ingente mancia dopo essersi ispirato a un movimento online chiamato "Tips for Jesus".

Inizialmente Mariana pensava che l'uomo stesse scherzando ma è rimasta scioccata quando ha visto che il pagamento con carta di credito da capogiro è andato a buon fine, racconta il Daily Star.