Mamma chiede il trasferimento per avvicinarsi alla scuola del figlio, il capo dice di sì ma non avvia le pratiche: «Era triste di vedermi andar via»

Al lavoro è importante avere un buon rapporto con il resto del personale, sia che si tratti di colleghi che di manager e capi. Anche se molti credono che non sia possibile né consigliabile stringere amicizie vere e proprie in ambito professionale, è un dato di fatto che poter almeno conversare e scherzare con le persone che hai attorno per diverse ore al giorno aiuta a vivere meglio la giornata.

Tuttavia, questi "buoni rapporti" non devono farci credere che gli altri abbiano necessariamente a cuore i nostri interessi. Come dice il celebre proverbio: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, una lezione che Stephanie ha imparato sulla propria pelle.

La donna, una cameriera, ha chiesto di essere trasferita in un altro locale e il suo capo ha acconsentito, fissando come termine il primo marzo. Quando la data è arrivata, però, Stephanie ha fatto una scoperta che l'ha lasciata basita: non erano mai state avviate le pratiche per il trasferimento perché il suo manager non voleva perdere una risorsa.