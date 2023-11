Maltempo Liguria, il mare invade La Spezia: onde oltre i 6 metri, gente in casa col kayak

La pioggia e il mare allagano la Liguria. Le strade della Spezia sono inondate. A Porto Venere, mentre il Canale innalza le onde in uno spettacolo della natura, la preoccupazione sale e c'è chi a casa è stato costretto ad arrivarci in casa in kajak.

Nelle ultime 24 ore, sulla Liguria sono state misurate piogge molto elevate, tra i 150 e i 200 millimetri in tutto l’entroterra. Ci sono stati innalzamenti importanti, pur sempre nei limiti di guardia, di Aveto, Trebbia, Entella. Particolare attenzione è stata posta a tutto il corso del Vara e della Magra, dove il picco alla foce e passato intorno alle 22 di ieri sera; i livelli idrici stanno lentamente scendendo, facendo transitare un grande volume d’acqua, che e una delle caratteristiche più significative di questo evento.

Venti ancora in rinforzo, con raffiche da 142 chilometri orari a Casoni di Suvero e 116 chilometri orari a La Spezia. Prosegue fino a domani la mareggiata intensa sulle coste liguri: attualmente sono state registrate onde con altezza significativa di 6,5 metri a La Spezia e intervallo di tempo fra un picco e l’altro superiore agli 11 secondi.

