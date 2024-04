La costa si sgretola, case in bilico sul dirupo: sotto c'è solo il mare. I residenti: «Ma noi non vogliamo andarcene»

di Redazione web

Due case sono in balia delle scogliere in erosione a Trimingham, sulla costa di Norfolk (Inghilterra). I proprietari sono stati costretti a lasciarle dopo pochi anni dal loro acquisto.

La storia delle due abitazioni

La casa dall'intonaco bianco è soprannominata Cliff Farm e il proprietario è Steve McCormack, che la ha acquistata soltanto 5 anni fa, quando non si trovava così vicina al precipizio. L'uomo ha diovuto abbandonare l'abitazione durante l'ultima frana, che ha del tutto compromesso la sicurezza dell'edificio. Accanto a Cliff Farm c'è lo chalet di un ex falegname, Martin Collingwood. Una foto scattata nel 1937 raffigura le due abitazioni a un'adeguata distanza dalla costa, e sappiamo che fino agli anni Settanta il dirupo era distante di almeno 48 metri. A causa di una frana, nel 2023 la distanza tra Cliff Farm e il precipizio si è accorciata fino ad arrivare a soli 9 metri e dall'inizio del 2024 si sono verificate altre frane che ne hanno completamente compromesso l'abitabilità. McCormack ha lasciato con tristezza la sua casa, mentre Collingwood non intende andarsene dallo chalet. Per il falegname in pensione, questo edificio rappresenta il santuario da cui solo la morte potrà portarlo via.

I proprietari chiedono un intervento del governo

Le coste orientali dell'Inghilterra e in particolare la zona di Trimingham sono conosciute per i loro problemi con le frane.

