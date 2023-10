Maltempo sull'Italia: allerta in Emilia, Veneto e Liguria. Crolla un ponte sul Taro. Si cerca un disperso a Parma, ferito un motociclista a Roma.

Arriva l'autunno e il maltempo sferza l'Italia, provocando ingenti danni e disagi da Nord a Sud. In mattinata un ponte è crollato a Parma. Alberi caduti a Roma, ferito un motociclista. I rovesci, inoltre, stanno rendendo difficoltosa la ricerca di un disperso segnalato da una donna ieri mattina, prima dell'arrivo del maltempo, nelle acque del torrente Parma. La protezione civile ha diramato l'allerta meteo in varie regioni per lunedì e martedì. Situazione difficile in Toscana, Veneto e Liguria. L'Emilia Romagna torna sull'attenti dopo che protezione civile e Agenzia regionale per l'ambiente hanno diffuso un'allerta per il maltempo, rossa oggi e arancione domani per rischi idraulici e idrogeologici.

Meteo, tempesta Ciaran: bombe d'acqua e venti fino a 150 all'ora

Ciclone Halloween, scuole chiuse a La Spezia, Savona, Follonica Viareggio e altre città