Ciclone Halloween, scuole chiuse a La Spezia, Savona, Follonica Viareggio e altre città: allerta meteo arancione

Ciclone di Halloween, per il meteo è una settimana complicata con l'instabilità che la farà da padrone. Per qualche giorno sarà comunque un'Italia spaccata in due con allerta meteo che è stata lanciata già da oggi sulle regioni del Centro-Nord (previste scuole chiuse in molti comuni della Liguria e della Toscana), ma anche un anticiclone persistente al Sud con le temperature che sfioreranno anche i trenta gradi in Sicilia.

Elemento comune su tutte le regioni sarà invece il forte vento di scirocco richiamato dalle perturbazioni. Scuole chiuse in molti comuni, tra cui La Spezia, Follonica, Savona, Viareggio, Carrara, Arenzano.