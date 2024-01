Lorella Cuccarini: «Quando Amadeus mi ha chiamato per Sanremo non ho risposto. Mia figlia? Libera di amare anche una donna»

Lorella Cuccarini sarà al fianco di Amadeus nella conduzione della serata delle cover al Festival di Sanremo. E dire che quando il direttore artistico le ha telefonato per chiederle di partecipare lei non ha neanche risposto alla chiamata. Per lei, il Festival non è una novità: un'apparizione lo scorso anno al fianco di Olly, nell'87 con Baudo, nel 1993 da coconduttrice e nel 1995 da cantante. Cosa farà stavolta? Di sciuro non un monologo. Lorella Cuccarini si è raccontata alla vigilia dell'appuntamento Sanremese in un'intervista a Repubblica che ripercorre ricordi professionali e familiari.