L'arbitro anonimo a Le Iene: «Episodi dubbi nelle ultime due giornate, ecco quali sono». L'intervista a Gravina e a un fischietto di C

Per la terza settimana consecutiva Le Iene tornano a parlare di caos arbitri con un altro servizio - in onda nella puntata di questa settimana in onda martedì 6 febbraio - ancora a cura di Filippo Roma: l'inviato torna sul tema confrontandosi direttamente con il presidente della Figc Gabriele Gravina, ma ci sono anche altre segnalazioni dell'arbitro anonimo su una serie di nuovi episodi controversi (nell'ultima e penultima giornata di campionato) e la testimonianza di Andrea Nasti, ex arbitro di serie C che si lascia andare a una denuncia sul funzionamento del mondo arbitrale, oltre a confermare quanto detto dall'arbitro rimasto anonimo.