Kevin Spacey a processo per abusi sessuali: «Toccare era per me un gesto romantico, non ero aggressivo»

«Toccarlo era per me un gesto romantico». Così l'attore premio Oscar Kevin Spacey si è difeso davanti al Southwark Crown Court di Londra, riferendosi a uno degli accusatori che lo hanno trascinato in tribunale per violenza sessuale. A riferirlo è la Bbc.

Nel corso della sua testimonianza l'attore, che ha negato tutte e 12 le accuse di abusi sessuali nei confronti di altrettanti uomini, ha detto alla giuria di essere «piuttosto in intimità» con una delle presunte vittime, negando però di avere aggredito l'uomo.

