Kate Middleton come sta, la scelta "sfortunata" di Kensington Palace che riaccende i dubbi sulla salute: «Re Carlo non lo ha fatto»

Kate Middleton è lontana dai riflettori da ormai due mesi. La sua ultima apparizione in pubblico, prima dell'annuncio ufficiale dell'intervento chirurgico addominale a cui la principessa è stata sottoposta a gennaio, risale alla messa di Natale. Kensington Palace ha spiegato che la moglie del principe William non sarebbe tornata in servizio fino a dopo Pasqua, cancellandone tutti gli impegni, e ha aggiunto che avrebbe rilasciato informazioni su di lei solo quando ci fossero stati «aggiornamenti significativi». Tuttavia, questo non ha fermato le speculazioni sui social media sullo stato di salute di Kate, e sono emerse una serie di teorie stravaganti su dove si trovi. Ora, secondo un esperto, queste teorie del complotto potrebbero trovare nuovo vigore a causa di una mossa «sfortunata».