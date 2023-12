Kate Cox lascia il Texas per abortire: la mamma incinta rischia di morire, il caso diventa una battaglia legale

Kate Cox, la donna del Texas che da tempo combatte una battaglia legale contro lo stato per poter abortire, ha lasciato il Texas per interrompere la gravidanza, lo riporta il Center for Reproductive Rights in un comunicato. Kate Cox aveva deciso di abortire dopo una diagnosi che aveva riscontrato per il feto una grave malformazione, condizione che mette in pericolo anche la donna stessa.

Kate Cox, 31 anni e madre di due figli di Dallas, ha intentato una causa contro il Texas la scorsa settimana. La Corte suprema dello Stato del Texas venerdì le ha negato la possibilità di interrompere la gravidanza. Kate Cox ha sostenuto, a vuoto, che continuare la gravidanza potrebbe mettere a rischio la sua vita e la sua futura fertilità. La donna, secondo le leggi del Texas, non starebbe ancora abbastanza male per poter chiedere di abortire. Il divieto dello stato per praticamente tutti gli aborti prevede delle eccezioni in casi di emergenza medica. In questo caso, per i medici le motivazioni di Kate Cox sono troppo vaghe. Di solito i pazienti devono riportare problemi di salute più gravi di quelli della donna.