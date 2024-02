Jennifer Lopez, l'amore ritrovato con Ben Affleck dopo 18 anni: «Merito, anche, di quella firma alla fine delle sue lettere. Mi ha ispirato»

Jennifer Lopez è stata una delle ospiti più attese a Verissimo. Silvia Toffanin ha intervistato la diva di Hollywood che, direttamente dal salotto della sua casa in California ha ripercorso gli amori della sua vita, dalla mamma Guadalupe, che nella vita ha dovuto sacrificare tutti i suoi sogni per le figlie, al ritrovato Ben Affleck, a cui è dedicato il suo ultimo album, This is me now, in uscita venerdì 16 febbraio. Durante l'intervista Lopez ha rivelato un retroscena su una canzone in particolare, ispirata proprio da Ben.