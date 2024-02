Irene Cecchini, la studentessa di Lodi che ha parlato con Putin: «Amo la Russia, è un Paese libero. In Italia non si racconta la realtà»

Amare la Russia e non avere timori nel dirlo. Anzi, rivendicarlo con forza, perché «è un Paese di libertà e opportunità». A dirlo è Irene Cecchini, la studentessa 22enne di Lodi, protagonista nel dialogo con Vladimir Putin, nel quale il presidente ha detto di amare l'Italia. La ragazza studia all'Istituto di studi internazionali di Mosca e racconta una Russia diversa da «quella che vedete in Italia, non è la realtà», dice su La Stampa.