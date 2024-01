Si incontrano sulla panchina della casa di riposo, a 85 anni scoppia l'amore: «Si è riacceso il sole. È come averne di nuovo 20»

L'amore non ha età, si dice spesso, e a dimostrare la veridicità di queste parole ci pensano Jacqueline e René, di 88 e 89 anni, portando a riprova sguardi dolci e sussurri d'affetto. I due non sono certo dei giovincelli, eppure la loro relazione è iniziata appena tre anni fa, quando si sono incontrati nella casa di riposo - la residenza Villages, vicino Saint-Brieuc (Francia) - e hanno deciso di condividere i racconti delle proprie vite l'uno con l'altra.

La loro storia trascende i numeri, gli anni, le esperienze e li riporta in una dimensione senza tempo, quella panchina nel parco in cui per la prima volta si sono confidati. I loro abbracci sono stati notati dai volontari dell'associazione "Vélo sans Âge", che hanno deciso di dedicargli un episodio della serie che racconta la vita di persone fragili dal titolo "In un corpo sconosciuto".