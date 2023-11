«Ilaria De Rosa è libera»: la hostess trevigiana arrestata in Arabia Saudita torna in Italia

Ilaria De Rosa è libera. La 24enne era stata arrestata lo scorso maggio in Arabia Saudita per il possesso di una piccola quantità di stupefacenti. La giovane italiana era stata fermata a Gedda con uno spinello nascosto durante un controllo di polizia, mentre si trovava con alcuni amici all’interno di una villa privata. Ha sempre detto di non aver portato lei la marijuana, che apparteneva ad un altro ragazzo. E la mamma aveva raccontato come la figlia fosse una viaggiatrice esperta, che mai avrebbe commesso una simile leggerezza. Ad agosto è stata condannata in appello a 6 mesi di carcere.

