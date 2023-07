Hollywood in sciopero, è la prima volta dopo 60 anni. Gli attori: «Aumentare paga minima, no all'intelligenza artificiale»

Hollywood entra nell'estate più calda da decenni. Non è bastato estendere il negoziato di 12 giorni. Non è servito nemmeno l'intervento di un mediatore esterno arrivato a poche ore dalla scadenza del termine fissato per la contrattazione. I produttori e gli attori di cinema e tv non sono riusciti a siglare un accordo per il rinnovo del contratto triennale della categoria. Il tavolo è saltato e ora le star di Hollywood sono pronte a incrociare le braccia.

