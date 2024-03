Harry, le mutande vendute all'asta per 230mila euro: «C'è chi sta realizzando un santuario del principe»

Non sono passati nemmeno due giorni dalle minacce di Carry Royale (pseudonimo artistico di Carrie Reichert) di pubblicare foto inedite di Harry da nudo, che l'ex spogliarellista è già ritornata a parlare del principe, tirando in ballo... le sue mutande. I due si conobbero a Las Vegas nel 2012 (durante il periodo "wild" di Harry) e dopo una notte hot passata con il principe, Carry Royale rimase in possesso delle prestigiose mutande reali.

La donna, 2 anni fa, aveva raccontato al Mirror che ne era entrata in possesso giocando col royal a una versione maliziosa di strip biliardo che prevedeva di liberarsi di un indumento. E Harry optò proprio per il capo più intimo. Ora la donna ha dichiarato al Sun di aver venduto le mutande reali per un cifra spropositata: 230mila euro. Ma chi sarebbe questo acquirente misterioso?