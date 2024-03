Harry, chi è il membro della famiglia reale in grado di riavvicinarlo a Carlo e William: «Dà ottimi consigli»

Periodo complicato per la famiglia reale. Prima il ricovero e l'operazione di Kate, poi l'annuncio del tumore di Re Carlo. In mezzo, l'annosa questione della lite fra Harry (e Meghan) con il resto dei royals. Proprio su questo punto sembrano esserci novità. Secondo alcune fonti reali, infatti, l'intenzione del Duca di Sussex sarebbe quella di stare vicino alla famiglia, e soprattutto, a Carlo che ha intrapreso il percorso per combattere il tumore.

Tra i reali che hanno la possibilità di giocare un ruolo da paciere, c'è un membro che, per indole caratteriale e per il suo rapporto con il resto della famiglia, sarebbe in grado di consigliare Harry nel modo migliore possibile per avvicinarlo al papà.

Il duca di Sussex ha dichiarato al programma Good Morning America della Abc che ha intenzione di vedere la sua famiglia «il più possibile» dopo la diagnosi del re e di sperare che la malattia possa «riunire la famiglia, che ama», ma, ha aggiunto di avere «anche una propria famiglia» in California.