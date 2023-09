«Hamburger troppo piccoli», il colosso dei fast food finisce nei guai: pubblicità ingannevole e maxi causa collettiva

Brutte notizie per il colosso dei fast food, Burger King. Un giudice statunitense, infatti, ha respinto la richiesta dell'azienda conosciuta in tutto il mondo per i suoi hamburger in cui si richiedeva di archiviare una causa per pubblicità ingannevole. Il motivo? Secondo la togato a stelle e strisce, infatti, il colosso avrebbe ingannato i clienti affamati, facendo sembrare il suo panino Whopper più grande di quanto non sia in realtà.

