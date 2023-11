MONTECASSIANO Fa colazione, prende un grattino da venti euro e vince 50mila euro. È quanto accaduto ieri mattina a un cliente del bar pasticceria Dolce Forno di via Mainini a Montecassiano, la zona per intendersi del centro commerciale. Nessuna indicazione sul fortunato vincitore, la titolare dell’attività Barbara Baldo si limita ad osservare che è appunto un frequentatore del bar, orario delle colazioni in particolare.