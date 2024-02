Grande Fratello, un concorrente vuole lasciare la casa: «Devo capire come ha fatto Fiordaliso»

Colpo di scena al Grande Fratello. Un nuovo concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, ha annunciato la sua volontà di lasciare la casa più spiata d'Italia. Si tratta di un gieffino che aveva già rivelato precedentemente di non voler rinnovare il contratto, e che ora vuole fare in modo di non pagare la classica penale imposta a tutti i concorrenti. Per questo motivo il concorrente sta cercando di studiare il giusto modo per abbandonare la casa.