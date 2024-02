Grande Fratello, Mirko Brunetti abbandona (a sorpresa) la Casa: la lettera in lacrime. E piange anche Perla Vatiero

Mirko Brunetti lascia il Grande Fratello e Perla Vatiero scoppia in lacrime: cosa è successo nelle ultime ore nella Casa più spiata d'Italia. Mirko prima di uscire, lo si vede scrivere una lettera piangendo, decisamente emozionato. L’ex fidanzato di Perla Vatiero (ma anche di Greta Rossetti), eliminato al televoto un mese fa, era rientrato al Grande Fratello solamente mercoledì sera, durante l’ultima puntata in diretta su Canale 5 con Alfonso Signorini. L’idea è che restasse in casa come ospite. Motivo? Passare qualche giorno con i suoi ex coinquilini e anche avere un chiarimento con Perla, con cui andava avanti da tempo - a distanza - un rapporto a metà strada tra affetto e vero amore.