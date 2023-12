Giulia Cecchettin, papà Gino lascia il lavoro: «Mi prendo una pausa, sto pensando ad un impegno civico»

Gino Cecchettin via dal lavoro per riflettere e pensare anche ad un impegno civico. Il papà di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, dopo lo straziante momento dell'ultimo saluto ieri durante i funerali della figlia avvenuti ieri nella Basilica di Santa Giustina, a Padova, ha dunque deciso di prendersi una pausa dal lavoro. Lo ha annunciato con una lettera su Linkedin in cui si rivolge ai colleghi.