Franco Panariello ha ucciso Titti Marruocco con 40 coltellate. I risultati dell’autopsia: lei si è difesa fino all'ultimo istante

Quaranta coltellate per uccidere l’ex moglie. Una vera e propria furia omicida quella di Franco Panariello che ha ammazzato Concetta «Titti» Marruocco. La donna ha provato a difendersi in più modi. Sono i primi risultati dell’autopsia che ieri il medico legale ha eseguito sul corpo della 53enne uccisa venerdì notte nella sua abitazione di via don Pietro Ciccolini 15, alle porte di Cerreto d’Esi.

Uccide l'ex moglie a coltellate, Panariello dopo l'arresto: «Non sopportavo le sue accuse». Concetta Marruocco lo aveva denunciato per violenze

Uccide l'ex moglie a coltellate, Panariello resta in carcere: «Il braccialetto elettronico non funzionava». L'allarme scattato dopo l'omicidio