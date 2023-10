Uccide l'ex moglie a coltellate, Panariello resta in carcere: «Il braccialetto elettronico non funzionava». L'allarme scattato dopo l'omicidio

Franco Panariello è potuto entrare in casa sua perché il braccialetto elettronico non funzionava bene. Il 55enne ha ucciso la moglie Concetta Marruocco, da cui si stava separando, con oltre 15 coltellate. Il braccialetto, che gli era stato applicato per l'accusa di violenze, non ha inviato l'alert quando l'uomo è andato a casa, mentre per due volte si era attivato quando non ce ne erano erano le condizioni. Lo ha detto lo stesso Panariello oggi, durante l'udienza di convalida, rispondendo alle domande del gip del Tribunale di Ancona Sonia Piermartini.

