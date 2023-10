Femminicidio Ancona, il giallo del braccialetto elettronico: è suonato quando Panariello era già a casa della ex moglie

di Redazione web

Cos'è accaduto al braccialetto elettronico di Franco Panariello, l'operaio campano di 55 anni che ha ucciso la moglie infermiera di 53, Concetta Marruocco, da cui si stava separando? Dopo l'omicidio di ieri a Cerreto d'Esi (Ancona), i carabinieri hanno effettuato delle verifiche per capire cosa è successo e come ha fatto l'uomo, sotto processo per maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia minorenne, e che non abitava più nella casa di famiglia dove si è consumato il delitto, ad avvicinarsi alla vittima.

Il giallo del braccialetto elettronico

Concetta Marruocco e la figlia 16enne avevano due telecomandi personali d'emergenza, uno ciascuna, che dovevano suonare non appena Panariello si avvicinava a 200 metri da loro. Il divieto di avvicinamento infatti valeva per entrambe. Solo un telecomando però, nella notte tra venerdì e sabato si è attivato: quando il 55enne, sottoposto al braccialetto elettronico, era già dentro casa e ha ucciso poi la moglie con almeno 15 coltellate. L'alert sarebbe quindi partito quando era ormai troppo tardi.

L'impulso sonoro ai carabinieri

Da accertare resta l'impulso sonoro che sarebbe dovuto pervenire invece alla caserma dei carabinieri più vicina a madre e figlia se l'uomo si avvicinava troppo.

L'udienza di convalida dell'arresto

Intanto domani mattina dovrebbe svolgersi ad Ancona l'udienza di convalida dell'arresto per il 53enne che si trova attualmente nel carcere anconetano di Montacuto. L'accusa, sostenuta dal pm Paolo Gubinelli, nei confronti di Panariello è di omicidio con più aggravanti (futili motivi, legame di parentela con la vittima, presenza di una persona di minore età e uso di arma per il quale è contestato anche il porto abusivo) tra le quali anche la premeditazione visto che l'uomo aveva con sé il coltello da cucina con il quale ha colpito 15 volte la moglie a casa di lei, dopo esservi entrato grazie ad un mazzo di chiavi che era rimasto in suo possesso nonostante vivesse altrove. L'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo della vittima non è stato ancora affidato: se fosse affidato domani mattina non è escluso che l'accertamento autoptico possa avvenire nella stessa giornata.

