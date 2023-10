Francesco Valdiserri, il papà Luca: «Non ho ancora aperto la lettera della ragazza che lo ha investito. il perdono non spetta certo a noi»

È trascorso un anno dal tragico incidente, sulla Colombo di Roma, che costò la vita a Francesco Valdiserri: il ragazzo fu investito, su un marciapiede, dalla 23enne Chiara Silvestri. Oggi parla Luca, il papà, in occasione dell'anniversario: «Il 20 ottobre sarà un anno. Un anno che mio figlio non c'é più. Non ho ancora aperto la lettera della ragazza che era alla guida della macchina che lo ha travolto e ucciso. Me l'ha consegnata il suo avvocato il primo giorno del processo per l'omicidio di Francesco».

