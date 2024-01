Flavia Borzone, chi è l'estetista napoletana che dice di essere la sorella di Elettra Lamborghini: il test del Dna, il cognome, la mamma

A provare la loro «sorellanza unilaterale» ci ha pensato un test del dna che attesterebbe il legame tra Elettra Lamborghini e Flavia Borzone, la 36enne napoletana querelata da Tonino Lamborghini per diffamazione proprio per aver sostenuto, insieme alla madre Rosalba Colosimo, cantante lirica, in un’intervista, di essere la figlia dell’erede della prestigiosa casa automobilistica. Ma chi è la "presunta sorella" della cantante? Flavia, insieme alla mamma Rosalba Colosimo, è costretta al silenzio da una sentenza civile datata 2021, ma la sua vicenda non può fare a meno di incuriosire.